Кабмін погодив призначення нових голів Луганщини і Сумщини

Кабінет міністрів погодив призначення нових голів Луганської та Сумської областей, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 11 квітня.
За його повідомленням, Кабмін погодив призначення:
- Артема Лисогора головою Луганської обласної державної адміністрації
- Володимира Артюха головою Сумської обласної державної адміністрації
Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади очільника Луганщини 15 березня, Дмитра Живицького з посади голови Сумщини – 24 січня 2023 року.
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