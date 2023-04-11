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Кабмін погодив призначення нових голів Луганщини і Сумщини

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді 11 квітня

Кабінет міністрів погодив призначення нових голів Луганської та Сумської областей, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 11 квітня.

За його повідомленням, Кабмін погодив призначення:

  • Артема Лисогора головою Луганської обласної державної адміністрації
  • Володимира Артюха головою Сумської обласної державної адміністрації

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади очільника Луганщини 15 березня, Дмитра Живицького з посади голови Сумщини – 24 січня 2023 року.

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