Кабмін погодив призначення нових голів Луганщини і Сумщини

Кабінет міністрів погодив призначення нових голів Луганської та Сумської областей, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук 11 квітня.

За його повідомленням, Кабмін погодив призначення:

Артема Лисогора головою Луганської обласної державної адміністрації

Володимира Артюха головою Сумської обласної державної адміністрації

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади очільника Луганщини 15 березня, Дмитра Живицького з посади голови Сумщини – 24 січня 2023 року.