Кабмін підтримав спільне з Молдовою будівництво мосту через Дністер

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про ратифікацію міжурядової угоди з Молдовою про будівництво мосту через Дністер – про це пресслужба уряду повідомила 8 серпня.

Планується, що міст стане частиною транспортного сполучення Києва з Кишиневом.

«Українські експортери матимуть зручний шлях до південно-східної Європи та збільшать обсяги експорту товарів», – йдеться в коментарі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Шмигаль також заявив про важливість інтеграції ринків України до Європи для стимулювання експорту. За його словами, в рамках «митного безвізу» в транзитній системі NCTS оформили понад 15 тисяч транзитних декларацій.

За даними голови уряду, з січня по липень 2023 року Україна експортувала понад 40 мільйонів тонн продукції аграрного сектору та харчової промисловості, або майже 70% від експорту за 2022 рік.

Парламент Молдови підтримав угоду про будівництво мосту Ямпіль – Косуець через Дністер наприкінці липня. Вона передбачає, що уряд України профінансує проєктування й будівництво мосту та відповідної інфраструктури на своїй території, а Кишинів – на своїй.