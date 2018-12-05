Кабмін вирішив виділити по 100 тисяч гривень захопленим українським морякам – міністр

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про виплату 100 тисяч гривень 24 українським морякам, яких захопила Росія, повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш.

«Сьогодні Кабмін ухвалив постанову про виплату військовополоненим, які були захоплені Російською Федерацією після подій в Чорному морі», – сказав Черниш.

За його словами, це цільові кошти, які мать бути використані на захист військовополонених осіб, зокрема на правову допомогу та доставку кореспонденції.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.