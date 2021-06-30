Кабмін затвердив програму національно-патріотичного виховання

Кабінет міністрів України на засіданні 30 червня затвердив цільову соціальну програму національно-патріотичного виховання на період до 2025 року. Про це повідомили у пресслужбі уряду.

«Метою програми є удосконалення та розвиток цілісної загальнодержавної політики національно-патріотичного виховання шляхом формування та утвердження української громадянської ідентичності», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що програма зосередиться на формуванні «української громадянської ідентичності», а також військово-патріотичному вихованні.

Також передбачено «формування науково-методологічних і методичних засад національно-патріотичного виховання» та співпрацю в цій галузі мж органами державної влади, місцевого самоврядування а інститутами громадянського суспільства.