У Мінсоцполітики назвали строки індексації пенсій

Індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня, як це й передбачено відповідним законодавством, йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства соціальної політики.

У відомстві зазначили, що наразі готують проєкт рішення уряду, який буде винесений на розгляд Кабінету міністрів найближчим часом.

«Індексація пенсій відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» має проводитись щороку з 1 березня з урахуванням рівня інфляції та динаміки середнього рівня заробітної плати у попередні три роки. Уряд, як це раніше обіцяли прем’єр-міністр Денис Шмигаль і президент Володимир Зеленський, здійснюватиме індексацію вчасно», – зауважили в Мінсоцполітики.

Соціальна підтримка і забезпечення вчасної виплати пенсій для громадян, попри складність ситуації в публічних фінансах через повномасштабну війну, залишається пріоритетом уряду, наголосили в відомстві.

Також в уряді заявили, що наразі існують проблеми в українських шукачів притулку в Польщі у питанні отримання українських пенсій.