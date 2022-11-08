Україна вже витратила на підтримку переселенців понад 42 мільярди гривень – Верещук

Україна вже витратила на підтримку внутрішньо переміщених осіб понад 42 мільярди гривень. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону 8 листопада заявила віцепрем’єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

«Ми розуміємо, що людям потрібні кошти. І такі кошти в бюджеті є... Але є проблема. Проблема у тому, що ОВА, які б мали виявляти таких людей і подавати списки, до Мінсоцполітики (і по них уже централізовано проводити нарахування), на жаль, не до кінця виявляють, і люди змушені шукати можливості», – додала вона.

25 жовтня у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій заявили, що можливість виїхати з тимчасово окупованих Росією територій наразі «майже вичерпана».

У відомстві також нагадали, що усі, хто має бажання евакуюватися, можуть повідомити про це через чат-бот – Minre_1548_Help_Bot або ж на гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48.