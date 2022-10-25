Можливість виїхати з тимчасово окупованих Росією територій «майже вичерпана» – Мінреінтеграції

Можливість виїхати з тимчасово окупованих Росією територій «майже вичерпана». Про це зазначають у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Окупанти фактично припинили пропускати евакуаційний транспорт з Херсонської та Запорізької областей. Вони чинять будь-які перепони: вимагають ліцензії у перевізників, застосовують процедуру зняття відбитків пальців, перевіряють усі документи, телефони, автомобілі тощо», – зазначають у відомстві.

Наслідком цього, як пояснюють у міністерстві, є те, що протягом жовтня з цих території вдалося виїхати «лише невеликій кількості людей».

«Стільки раніше виїжджало за 1-2 доби. З Херсонщини евакуювалися понад 1,3 тисячі осіб, із Запорізької області – близько 1,4 тисячі громадян», – зазначають у Мінреінтеграції.

Водночас, як додають у відомстві, загальні темпи евакуації з проблемних регіонів напередодні зими «залишаються високими».

«Щодня у більш безпечні регіони центральної та західної України виїжджає близько тисячі громадян. Зокрема, триває обов’язкова евакуація з Донецької області. Лише за минулий місяць із Донеччини до більш безпечних регіонів України виїхало понад 5 тисяч осіб, з яких більш як 700 дітей і понад 500 осіб з інвалідністю», – кажуть у міністерстві.

У Мінреінтеграції також нагадують, що усі, хто має бажання евакуюватися, можуть повідомити про це через чат-бот – Minre_1548_Help_Bot або ж на гарячу лінію Мінреінтеграції: 15-48.