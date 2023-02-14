Кабмін призначив п’ятьох заступників глави МВС

Кабінетом міністрів України призначив п’ятьох заступників міністра внутрішніх справ України, повідомив у телеграмі постійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.



Заступниками міністра внутрішніх справ України стали Богдан Драп’ятий, Катерина Павліченко, Олексій Сергєєв, Василь Тетеря та Леонід Тимченко.



Держсекретарем МВС призначили Інну Ящук.

Верховна Рада 7 лютого призначила Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко став виконувачем обов’язків міністра внутрішніх справ після загибелі голови МВС Дениса Монастирського, його першого заступника Євгена Єніна та держсекретаря МВС Юрія Лубковича внаслідок падіння гелікоптера в Броварах вранці 18 січня.