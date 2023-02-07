Парламент призначив Клименка міністром внутрішніх справ – депутати

Верховна Рада України призначила Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ, повідомили 7 лютого народні депутати.

Як повідомив депутат з фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, таке рішення підтримав 321 народний депутат.

Представник фракції «Голос» Ярослав Железняк додав, що представляв кандидатуру Клименка «прем’єр-міністр, без президента та інших».

Раніше сьогодні Верховна Рада також призначила головою Служби безпеки України Василя Малюка, який був виконувачем обов’язків голови СБУ.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко став виконувачем обов’язків міністра внутрішніх справ після загибелі голови МВС Дениса Монастирського та його першого заступника Євгена Єніна внаслідок падіння гелікоптера в Броварах вранці 18 січня.