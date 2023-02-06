Шмигаль пропонує Раді призначити Клименка головою МВС – Мельничук

Верховна Рада отримала подання прем’єр-міністра Дмитра Шмигаля щодо призначити Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ. Про це повідомив постійний представник уряду в парламенті Тарас Мельничук 5 лютого.

«У Верховній Раді України зареєстроване подання Прем’єр-мінстра України Д.А. Шмигаля про призначення Клименка Ігоря Володимировича Міністром внутрішніх справ України», – повідомив він у своєму телеграмі.

На сайті Верховної Ради це подання наразі не опубліковане.

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Голова Національної поліції України Ігор Клименко став виконувачем обов’язків міністра внутрішніх справ після загибелі голови МВС Дениса Монастирського та його першого заступника Євгена Єніна внаслідок падіння гелікоптера в Броварах вранці 18 січня.

За словами голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії, очікується призначення очільників МВС і СБУ. Арахамія раніше повідомляв, що МВС очолить Ігор Клименко, а головою СБУ стане Василь Малюк. Наразі вони є виконувачами обов'язків.