«Гвардія наступу»: МВС сформує штурмові бригади

Міністерство внутрішніх справ України розпочало формування штурмових бригад «Гвардія наступу», до яких можуть вступати добровольці. Про це пресслужба відомства повідомила 2 лютого.

«Рішення створити штурмові бригади було прийняте нашими працівниками, які мають достатньо люті, щоб бити ворога. Багато наших військовослужбовців, які боронили і боронять нашу країну, вийшли з ініціативою набрати людей у такі підрозділи. Тому було прийнято рішення, що всіх, хто бажає, хто є патріотом, хто втратив домівки або рідних через війну, обʼєднати в такі бригади», – заявив виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко.

Основу підрозділів складуть чинні поліцейські, прикордонники та бійці Національної гвардії України, вказав в.о. міністра. Клименко додав, що такі підрозділи складатимуться винятково з добровольців.

Навчання бійців штурмових бригад триватиме кілька місяців, ідеться в повідомленні. Коли командир побачить, що підрозділ готовий, бійці перейдуть до виконання бойових завдань.

Раніше Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо визнання учасниками бойових дій осіб, які брали безпосередню участь в обороні України у зв’язку зі збройною агресією Росії. Згідно зі змінами, добровольці матимуть статус ветеранів війни.