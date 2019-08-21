Кабмін виділив 5,4 мільйона гривень на допомогу постраждалим в АТО

Кабінет міністрів України виділив одноразову грошову допомогу постраждалим в зоні української воєнної Антитерористичної операції (нині – Операції об’єднаних сил).

Мова йде про 5,4 мільйона гривень для сімей двох загиблих воїнів та шістьох солдат, які отримали інвалідність під час участі в АТО.

Кошти нададуть із резервного фонду державного бюджету України.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Від 21 липня на сході України оголошений режим тиші.