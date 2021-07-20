Ракети влучили у центр Кабула

Принаймні три ракети впали у центрі Кабула незадовго до того, як президент Ашраф Гані мав виступити з промовою з нагоди мусульманського свята Курбан-байрам.

Ракети впали за межами укріпленої зеленої зони, в якій знаходяться президентський палац і кілька посольств, повідомив 20 липня офіційний представник міністерства внутрішніх справ Мірваїс Станікзай.

За його словами, повідомлень про постраждалих не було.

Наразі відповідальність за атаку ніхто на себе не взяв. Він стався на тлі масштабного наступу талібів та виведення міжнародною коаліцією військ з Афганістану.