Кабул: внаслідок нападу смертника загинули 5 людей

В столиці Афганістану Кабулі внаслідок нападу смертника вранці 11 лютого загинули щонайменше п’ятеро людей. Як зазначає місцева влада, це був перший серйозний напад у місті за кілька місяців.

Загинули двоє мирних жителів та троє військових, 12 людей поранено, зокрема п’ятеро цивільних, заявив представник міністерства внутрішніх справ країни.

В той же час у міністерстві оборони Афганістану підтверджують кількість загиблих, але не вказують точної кількості поранених, зазначивши лише, що їх щонайменше шість.

За словами очевидця, вибух стався біля військової академії, повідомляє AFP. Цю ж інформацію підтвердили у столичній поліції.

Наразі жодна група відповідальність за напад на себе не брала.

Останній великий напад в Кабулі сталося в листопаді, коли щонайменше 12 осіб було вбито після того, як мінівен з вибухівкою врізався в автомобіль з іноземцями в ранкову годину пік. Четверо іноземних громадян було серед поранених в результаті нападу.