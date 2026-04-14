ОВА: війська РФ вдарили КАБами по Печенізькій дамбі на Харківщині

Російські війська вдарили керованими авіабомбами по Печенізькій дамбі на Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні 6 керованих авіабомб ворог направив на Печенізьку дамбу в Чугуївському районі. Це найбільше водосховище нашої області. Критично важливий і для Харкова, і для області об'єкт», – сказав він в ефірі телемарафону.

Синєгубов додав, що майже одночасно сили РФ здійснили комбіновану атаку на Харків із застосуванням БпЛА «Молнія» та «Шахедів».

Печенізька дамба не вперше зазнає російських атак. У грудні минулого року через російський удар по греблі Печенізького водосховища було припинено рух. А через російський обстріл у вересні 2022 року на дамбі Печенізького водосховища було зруйновано верхній шлюз.