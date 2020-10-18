Керівником осередку «Українського вибору» Медведчука я міг стати без мого відома – «слуга народу» Качура

Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Качура, прізвище якого, згідно з даними ресурсу YouControl та офіційною відповіддю Міністерства юстиції України поширеною ЗМІ, у державних реєстрах вказується біля позначки «керівник Відокремленого підрозділу № 800896 Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір»​ в Cолом’янському районі міста Києва», стверджує, що його дані поруч з назвою партії Віктора Медведчука могли вписати без його відому. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я думаю, що в той момент, коли реєстрували якісь осередки, таким чином були просто записані люди якісь, можливо, які були учасниками акції («Українського вибору» – ред.). Знаєте, як в Партію регіонів записували просто всіх, а люди не знали, і записали в цей осередок («Українського вибору» – ред.) мене в тому числі. І я розберуся, тому що я такої заяви ніколи не подавав, не був керівником цієї організації і ніякого відношення не маю, крім того, що акцію проводили поміж інших, мабуть, сотень акцій, які робились нашою організацією також і спільно з іншими партіями та громадськими об'єднаннями»​, – наголошує «слуга народу».

За словами Качури, у 2012-му році разом з представниками створеної ним молодіжної організації він провів спільну акцію з молодіжним крилом «Українського вибору»​, яка була присвячена боротьбі з поширенням ВІЛ/СНІД. Під час цього заходу студентам роздавали презервативи. При цьому ідеологічний вектор самої партії для Качури важливим не був.

«Коли мені було 20 з чимось років чи навіть менше, то ніхто взагалі не знав, хто такий Віктор Володимирович Медведчук, і що це за організація насправді... Тоді ще не було окупації Криму, всіх відомих подій на Донбасі, коли Російська Федерація напала на нашу країну... Мені було тоді 20 з чимось років, коли ця акція проходила, і я не бачив нічого поганого в цьому. І я зараз не бачу нічого поганого»​, – пояснює політик.

На запитання Радіо Свобода про те, чи не вважає він, що, одягнувши партійну символіку «Українського вибору», він у такий спосіб прорекламував цю проросійську силу, Качура відповів «можливо», але додав, що «виправдовуватись за це не буде».

«Я однозначно не цураюся того, що провів ту акцію. Я зробив правильно і точно не буду виправдовуватися за те, що одягнув якусь майку якоїсь партії чи організації, те, що я зробив фотографію, те, що я робив це для того, аби здорові були студенти в нашому Політехнічному інституті»​, – наголосив депутат.

За словами Качури, у рамках судового позову, ініційованого ним, він уже звернувся за роз'ясненнями до Мін'юсту, а нині ще й планує звернутись до представників «Українського вибору», аби йому надали пояснення, як його прізвище опинилось у держреєстрах поруч з позначкою «керівник Відокремленого підрозділу № 800896 Всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір»​ в Cолом'янському районі міста Києва».

«Перша відповідь яка є, що жодних немає протоколів. Якщо, наприклад, відокремлений підрозділ реєструється, збирається конференція і тоді ті, хто обираються, підписують протоколи. Таких протоколів на сьогоднішній день немає в реєстраційній справі і ніколи не було таких протоколів. Наступне звернення я хочу, щоб мені «Український вибір» надав (якщо там ще існує така організація, не знаю, я думаю, що вона формально існує) відповідь і копії документів, чи подавав я якісь заяви на вступ до цієї організації, чи подавав я будь-які протоколи і будь-які документи. Я думаю, що ми знайдемо юридичний вихід з цієї ситуації і знайдемо відповідь вже чітко в рішенні суду»​, – зауважив депутат.

Інформація про те, що член фракції монобільшості Олександр Качура може мати причетність до партії Віктора Медведчука «Український вибір», вперше з’явилась восени 2019-го. Сам Качура називає це політичним замовленням щодо себе.