Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо СБУ та Держприкордонслужби

Президент України Володимир Зеленський підписав 5 грудня укази, що стосуються кадрових змін у двох відомствах – СБУ та Держприкордонній службі.

Як йдеться на сайті Офісу президента, 5 грудня Зеленський звільнив з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України Миколу Кулешова. А також призначив Сергія Сердюка заступником голови Державної прикордонної служби України.

Ще кілька указів на сайті глави держави стосуються присвоєння військових та інших знань з нагоди Дня збройних сил України.