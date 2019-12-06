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06 грудня 2019, Київ 15:30
Новини | Політика

Зеленський ухвалив кадрові рішення щодо СБУ та Держприкордонслужби

Президент України Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський підписав 5 грудня укази, що стосуються кадрових змін у двох відомствах – СБУ та Держприкордонній службі.

Як йдеться на сайті Офісу президента, 5 грудня Зеленський звільнив з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України Миколу Кулешова. А також призначив Сергія Сердюка заступником голови Державної прикордонної служби України.

Ще кілька указів на сайті глави держави стосуються присвоєння військових та інших знань з нагоди Дня збройних сил України.

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