У Чечні чиновники поголилися налисо услід за Кадировим

Голова російського регіону Чечні Рамзан Кадиров поголився налисо, і його прикладом скористалися численні чиновники і держслужбовці, повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ-Реалії.

Кадиров на початку цього тижня проводив засідання оперативного штабу по боротьбі з коронавірусом у регіоні. Місцевий житель запитав його, чи не треба відкрити в республіці перукарні. На це Кадиров відповів, що було б непогано всім постригтися налисо.

У вівторок Кадиров з’явився на своїй сторінці в інстаграмі з поголеною головою і ще раз рекомендував всім постригтися, бо «салони краси закриті, та й перукарів немає вдома».

«Так робили наші предки, і головне, з вівторка на середу це робив пророк», – заявив голова Чечні.

Пропозицію Кадирова негайно виконали багато його підлеглих. Перші особи з місцевих чиновників також виклали на своїх сторінках фото і відео з поголеними головами.

Після них ініціативу з голінням голів підхопили і службовці різних структур МВС і Міноборони.

У WhatsApp також поширюється вказівка голови відділу МВС неназваного району, щоб всі поголили голови. Офіційно влада Чечні не підтверджує існування такої вказівки.