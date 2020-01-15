Голова Чечні Рамзан Кадиров тимчасово залишив посаду через «непрацездатність»

Лідер російського регіону Чечні Рамзан Кадиров заявляє, що тимчасово залишив посаду через, за його словами, «тимчасову непрацездатність».

На офіційному сайті голови Чечні опубліковане розпорядження Рамзана Кадирова, датоване 13 січня, в якому він делегує свої повноваження голові уряду Мусліму Хучієву.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії, минулого року Кадиров щонайменше двічі передавав свої повноваження Хучієву, посилаючись на «тимчасову недієздатність».

Чи означає це формулювання виїзд на відпочинок або відпустку через хворобу – поки що не зрозуміло.