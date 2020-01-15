Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 січня 2020, Київ 17:49
Новини | Міжнародні

Голова Чечні Рамзан Кадиров тимчасово залишив посаду через «непрацездатність»

На офіційному сайті голови Чечні опубліковане розпорядження Рамзана Кадирова, датоване 13 січня, в якому він делегує свої повноваження голові уряду Мусліму Хучієву

Дивитись коментарі

Лідер російського регіону Чечні Рамзан Кадиров заявляє, що тимчасово залишив посаду через, за його словами, «тимчасову непрацездатність».

На офіційному сайті голови Чечні опубліковане розпорядження Рамзана Кадирова, датоване 13 січня, в якому він делегує свої повноваження голові уряду Мусліму Хучієву.

Як повідомляє проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії, минулого року Кадиров щонайменше двічі передавав свої повноваження Хучієву, посилаючись на «тимчасову недієздатність».

Чи означає це формулювання виїзд на відпочинок або відпустку через хворобу – поки що не зрозуміло.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG