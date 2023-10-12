Сили оборони півдня про ситуацію на морі: Росія тримає ракетоносій

Росія у Чорному та Азовському морях утримує 10 кораблів, серед них є ракетоносій, повідомляють у телеграмі Сили оборони півдня.



«Корабельне угруповання ворожого недофлоту розгорнуто в кількості 10 одиниць, з них 9 в Чорному та 1 в Азовському морях. На бойовому чергуванні 1 підводний ракетоносій, споряджені до 4 ракет типу «Калібр», – йдеться у повідомленні.

Днями повідомлялося про шторм у Чорному морі, але ще 10 жовтня Росія тримала там два підводні ракетоносії.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.