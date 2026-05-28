Речниця Каллас назвала помилкою її заяву щодо дипломатичної присутності США в Києві

Речниця Єврокомісії з питань зовнішньої політики і безпеки Аніта Гіппер заявила, що слова очільниці дипломатії ЄС Каї Каллас щодо дипломатичної присутності США в Києві були «непорозумінням».

«Наш дипломатичний корпус і всі іноземні дипломатичні представники в Києві і ЄС не мають наміру закривати посольство чи залишати Київ. Ми також не маємо жодних ознак того, що наші партнери роблять це. Тож це було непорозуміння, яке також було з’ясовано згодом», – заявила Гіппер 28 травня на брифінгу в Єврокомісії.

У соцмережі X вона також опублікувала текст виступу Каллас на ранковій зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, «із виправленням щодо дипломатичної присутності в Києві».

Раніше сьогодні голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Кая Каллас заявила, що на тлі погроз Росії новими ударами посольства європейських країн залишилися в Києві, водночас «Америка пішла».

Після цього в МЗС України заявили, що американське посольство не залишало Київ.

У посольстві Сполучених Штатів у Києві також наголосили, що продовжують роботу. «Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі Єврокомісії не пояснили, чому саме Каллас зробила таку заяву.

Тимчасова повірена США у справах України Джулі Девіс 23 травня, напередоді масованого російського удару по Києву, перебувала з візитом у Львові.

25 травня Міністерство закордонних справ Росії анонсувало удари по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах» у Києві. У своїй заяві російське міністерство попередило іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше залишити Київ.

Дипломати країн Заходу відкинули погрози Москви.