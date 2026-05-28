Посольство США в Києві заявило, що продовжує працювати

Посольство Сполучених Штатів у Києві продовжує роботу, заявило відомство 28 травня.

«Посольство США відкрите. Жодних змін у нашій роботі немає, а повідомлення про інше є неправдивими», – йдеться в повідомленні.

Дипломати додають, що для Державного департаменту США «немає вищого пріоритету», ніж безпека та захист американських громадян, відтак відомство регулярно переглядає безпекову ситуацію посольства в Києві.





Водночас посольство повторило застереження до громадян СЩА не подорожувати до України «з будь-якої причини через збройний конфлікт».

Раніше в МЗС заявили, що американське посольство не залишало Київ на тлі погроз Росії новими ударами. Перед тим голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Кая Каллас заявила, що посольства європейських країн залишилися в Києві, водночас «Америка пішла».

25 травня Міністерство закордонних справ Росії анонсувало удари по «центрах ухвалення рішень і командних пунктах» у Києві. У своїй заяві російське міністерство попередило іноземних громадян, включаючи персонал дипломатичних місій і представництв міжнародних організацій, про необхідність якнайшвидше залишити Київ.

Коментуючи цю заяву, Міністерство закордонних справ України заявило, що, за оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва й інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки й місяці. У МЗС наголосили, що на цьому тлі нові російські погрози «є нічим іншим, як безсоромним шантажем».

Голова Представництва ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що російське попередження спрямоване на те, щоб посіяти паніку.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що очільник МЗС Росії Сергій Лавров у телефонній розмові особисто згадав про попередження Кремля й застеріг американську сторону, що «Київ буде дуже небезпечним місцем». Водночас Рубіо зазначив, що «Київ є дуже небезпечним місцем вже кілька років».

Він наголосив, що удари Росії по Україні, зокрема нещодавній масований по Києву підтверджують, що «війна має закінчитися», і що США «готові відіграти конструктивну і корисну роль» у цьому.