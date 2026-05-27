Папа Лев XIV висловив занепокоєння «значним загостренням» війни РФ проти України

Папа Римський Лев XIV висловив занепокоєння «різким загостренням» війни РФ в Україні.

«Я з тривогою стежу за війною в Україні, яка значно загострилася останніми днями. Хочу висловити свою солідарність з усіма, хто постраждав внаслідок нещодавніх атак, ціллю яких було також цивільне населення», – сказав папа 27 травня на своїй щотижневій аудієнції у Ватикані.

«Війна не вирішує проблем; вона їх посилює. Вона не будує безпеку; вона примножує страждання і ненависть. Там, де падають ракети і безпілотники, там руйнуються надії, руйнуються будинки і храми, а невинні життя обриваються», – додав Лев XIV.

Папа Римський Лев XIV раніше вже засуджував посилення російських обстрілів в Україні, закликаючи до «припинення вогню і діалогу».

25 травня Росія закликала США евакуювати своє дипломатичне представництво і попередила про підготовку систематичних ударів по Києву. Аналогічні застереження отримали й інші держави.



Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявив, що він «глибоко стурбований» заявою Росії.

Коментуючи цю заяву, Міністерство закордонних справ України заявило, що, за оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва й інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки й місяці. У МЗС наголосили, що на цьому тлі нові російські погрози «є нічим іншим, як безсоромним шантажем». У міністерстві зазначили, що готові сприяти в додатковому посиленні безпеки іноземних дипмісій, які звернуться з таким запитом.

Держсекретар США Марко Рубіо наголосив, що удари Росії по Україні, зокрема нещодавній масований по Києву підтверджують, що «війна має закінчитися». «США готові допомогти і зробити все можливе, щоб сприяти завершенню цієї війни. І, сподіваємося, колись випаде можливість, що ми знову зможемо зіграти цю роль», – сказав Рубіо після розмови з головою МЗС Росії Сергіємо Лавровим.

