Представники України Kalush Orchestra пройшли до фіналу «Євробачення»

Гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну на пісенному конкурсі «Євробачення» цього року, пройшов до фіналу – такий результат першого півфіналу, який відбувся в італійському Турині увечері 10 травня.
Ведучі півфіналу у випадковому порядку назвали 10 фіналістів конкурсу:
- Швецарія
- Вірменія
- Ісландія
- Литва
- Португалія
- Норвегія
- Греція
- Україна
- Молдова
- Нідерланди
Другий півфінал має відбутися 12 травня, фінал «Євробачення» – 14 травня.
Букмекери прогнозують перемогу України на цьогорічному «Євробаченні» із ймовірністю 49%.
Росію 25 лютого виключили з конкурсу «Євробачення» через повномасштабну агресію проти України.
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