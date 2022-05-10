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Новини | Суспільство

Представники України Kalush Orchestra пройшли до фіналу «Євробачення»

Kalush Orchestra на сцені півфіналу «Євробачення» в Турині, 10 травня

Гурт Kalush Orchestra, який представляє Україну на пісенному конкурсі «Євробачення» цього року, пройшов до фіналу – такий результат першого півфіналу, який відбувся в італійському Турині увечері 10 травня.

Ведучі півфіналу у випадковому порядку назвали 10 фіналістів конкурсу:

  • Швецарія
  • Вірменія
  • Ісландія
  • Литва
  • Португалія
  • Норвегія
  • Греція
  • Україна
  • Молдова
  • Нідерланди

Другий півфінал має відбутися 12 травня, фінал «Євробачення» – 14 травня.

Букмекери прогнозують перемогу України на цьогорічному «Євробаченні» із ймовірністю 49%.

Росію 25 лютого виключили з конкурсу «Євробачення» через повномасштабну агресію проти України.

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