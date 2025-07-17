У Канівській громаді через ранкову атаку РФ травмована людина, триває ліквідація наслідків – Черкаська ОВА

У Канівській громаді на Черкащині через ранкову атаку РФ травмована людина, триває ліквідація наслідків, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.



«Працює оперативний штаб. На щастя, минулось без загиблих. За даними медиків, одна людина травмована – легка», – написав він у телеграмі.

Раніше Табурець повідомив про влучання російських дронів в інфраструктурний об’єкт у Канівській громаді.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська вночі 17 липня атакували Україну 64 дронами, основний напрямок удару – Дніпропетровська область.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



