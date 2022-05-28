Головний приз цьогорічного Каннського кінофестивалю отримав фільм «Трикутник смутку»

Головний приз цьогорічного Каннського кінофестивалю – «Золоту пальмову гілку» – отримав фільм шведського режисера Рубена Естлунда «Трикутник печалі». У центрі сюжету – історія про людей зі світу моди, які опиняються на безлюдному острові після аварії корабля.

Лауреатів 75-го фестивалю у Каннах оголосили у суботу ввечері.

Гран-прі фестивалю розділили стрічки «Близько» Лукаса Донта та «Зірки опівдні» Клер Дені. Найкращим режисером визнано Пак Чхан Ук за фільм «Рішення піти». За найкращу чоловічу роль відзначено Сон Кан Хо за фільм «Брокер», за найкращу жіночу – Зар Амір-Ебрахімі за фільм «Священний павук».

Цьогорічний Каннський кінофестиваль не оминув теми війни в Україні. На церемонії відкриття показали відеозвернення президента Володимира Зеленського.

На заході публічно засудили війну в Україні та російську агресію. Офіційній російській делегації було заборонено відвідувати кіноогляд. В основному конкурсі все ж було представлено фільм російського режисера Кирила Серебренникова «Дружина Чайковського». Сам Серебренников висловився проти війни в Україні.

Увагу привернув виступ режисера Сергія Лозниці, який у своїй промові відкинув вимоги на тлі війни бойкотувати російську культуру. Українська громадськість розкритикувала режисера за це.

Крім того, український пес Патрон, який працює з українськими рятувальниками-піротехніками, був удостоєний премії Palm Dog Award («Пальмовий пес») Канського кінофестивалю. Премію вручають собаці, яка знялася у фільмі-учаснику конкурсу.

75-й Каннський кінофестиваль проходив з 17 до 28 травня.