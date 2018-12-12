Командир «Бердянська» відмовляється свідчити російській владі – адвокат

Командир катера «Бердянськ» Роман Мокряк готовий свідчити російському слідству лише після того, як будуть звільнені його підлеглі. Про це 12 грудня повідомив його адвокат Ілля Новиков.

За його словами, Мокряк «сьогодні заявив слідству, що вимагає поводитися з собою і зі своїм екіпажем як із військовополоненими, і що він не буде давати російській владі жодних свідчень, поки його підлеглі не будуть звільнені».

«Як командир він вважає, що він один відповідає за те, що відбувається на борту, його екіпаж виконував його накази і не може бути притягнутий до жодної відповідальності», – передає захисник позицію командира «Бердянська».

Раніше 12 грудня адвокат Олександра Маркова розповіла про стан наймолодшого з трьох поранених українських моряків – 18-річного Андрія Ейдера, утримуваного в московському СІЗО «Матроська тиша». За її даними, у моряка «осколкове поранення ніг, кульгає, осколок ще не видалений». «У Андрія складно згинається коліно», – вказала захисниця.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.