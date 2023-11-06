Американський медіаменеджер Стівен Капус очолить медіакорпорацію РВЄ/РС

Рада директорів медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода призначила нового виконувача обовʼязків президента корпорації. Ним став медіаменеджер Стівен Капус, який раніше обіймав ключові посади на каналах CBS News та NBC News.

Капус понад 40 років працює в журналістиці, продюсуванні та менеджменті медіа, з них понад 25 років – на керівних посадах. Розпочавши карʼєру діджеєм на невеликій радіостанції, до 2001 року він став виконавчим продюсером вечірніх новин на NBC, а в 2005 році був призначений президентом NBC News. З 2014 року був виконавчим редактором на CBS News.

«Ми дуже задоволені, що Стів погодився очолити РВЄ/РС у такий важливий момент в історії компанії. Як відомий менеджер, він має і визнаний досвід у галузі індустрії новин , та глибоким розумінням місії нашої корпорації», – сказала представниця ради директорів Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Карен Корнблу.

Капус буде виконувачем обовʼязків, доки його не затвердить на посаді консультативна рада з телерадіомовлення США. Сама ця рада має бути затверджена Сенатом Конгресу США

Стівен Капус має розпочати роботу з 1 січня 2024 року. Він змінить на посаді попереднього президента корпорації Джеймі Флая, який пішов у відставку цього літа. Наразі посаду тимчасово заміщає член ради директорів Джефф Ґедмін.