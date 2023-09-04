У Росії опозиціонера Кара-Мурзу етапували до колонії, не чекаючи касації

У Росії засудженого за статтею про державну зраду журналіста й опозиційного політика Володимира Кара-Мурзу, ймовірно, етапували із СІЗО до колонії. Про це повідомила у соцмережі Х (колишній Twitter) його дружина Євгенія. Куди саме відправили Кара-Мурзу, його родині та адвокатам невідомо.

«Етапували у повній секретності, у невідомому напрямку і перед днем народження, щоб, не дай Боже, не отримав у цей день слів підтримки з усього світу. Етап – дуже, можливо, навіть найважчий і найнебезпечніший період у житті політзека», – написала Євгенія Кара-Мурза. День народження її чоловіка – 7 вересня, йому виповниться 42 роки.

Адвокат Кара-Мурзи Вадим Прохоров зазначив, що його підзахисного етапували, не чекаючи на розгляд касаційної скарги на вирок.

Раніше повідомлялося, що в московському СІЗО №5 «Водник» Кара-Мурзі не передають листи, піддають психологічним тортурам і протягом року відмовляють у побаченнях із дружиною та дітьми.

У квітні Московський міський суд засудив Володимира Кара-Мурзу до 25 років колонії, визнавши його винним у держзраді, здійсненні діяльності «небажаної організації» та поширенні «фейків» про російську армію. Опозиціонер не визнав провини, назвавши своє переслідування політично вмотивованим.

Колеги Кара-Мурзи вважають, що кримінальні справи проти нього – це помста Кремля за його діяльність. Зокрема, опозиціонер був одним із тих, хто домігся ухвалення «Акту Магнітського», який передбачає заборону на в’їзд до США і заморожування активів для представників російської влади, відповідальних за грубі порушення прав людини.

Європарламент закликав Кремль звільнити Кара-Мурзу.

На початку червня Євросоюз запровадив санкції проти дев’яти громадян Росії, які брали участь у процесі проти політика. Серед них – заступник міністра юстиції Росії Олег Свириденко, відповідальний за виконання законодавства про «іноземних агентів», судді й начальник СІЗО №5.