Рада ЄС запровадила санкції проти 9 росіян за переслідування опозиціонера Кара-Мурзи

Рада Євросоюзу запровадила санкції проти девʼяти росіян, причетних до кримінального переслідування та порушення прав опозиційного політика Володимира Кара-Мурзи.

Під обмеження потрапили заступник міністра юстиції Росії Олег Свириденко, слідчі Денис Колесников та Андрій Задачин та інші особи. Їхні активи підлягають заморожуванню, їм також заборонено в'їзд до країн Євросоюзу.

«Сьогоднішнє рішення про санкції ще раз демонструє рішучість Європейського союзу солідаризуватися з усіма тими, хто зазнає судового переслідування, тюремного увʼязнення або залякування за те, що бореться за права людини і говорить правду», – заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

17 квітня Московський міський суд засудив російського опозиційного політика Володимира Кара-Мурзу до 25 років колонії суворого режиму. Його визнали винним у державній зраді, поширенні фейків про російську армію та у співпраці з так званою небажаною організацією. Правозахисна спільнота та представники західних країн назвали кримінальне переслідування Володимира Кара-Мурзи політичним.

Володимир Кара-Мурза був головою ради «Фонду Бориса Нємцова за свободу», заступником голови Партії народної свободи, членом бюро демократичного руху «Солідарність». Керував фондом «Вільна Росія», співпрацював із багатьма російськими та зарубіжними ЗМІ. Він досяг ухвалення в США «Акту Магнітського», який передбачає заборону на вʼїзд до США і заморожування активів для представників російської влади, відповідальних за порушення прав людини.