Обидві сторони конфлікту в Нагірному Карабасі заявили про четвертий день боїв

Збройні зіткнення в сепаратистському регіоні Нагірний Карабах тривають четвертий день поспіль. Обидві сторони підтвердили 30 вересня збройні напади по декількох напрямках уздовж лінії зіткнення.

«Інтенсивні бої тривають», – заявило у середу Міністерство оборони Азербайджану, додавши, що військові дії ведуться «по всій лінії фронту».

Офіційний представник Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян також повідомила у фейсбуці, що «артилерійські обстріли тривають по всій лінії фронту».

Після того, як Рада Безпеки ООН пізно ввечері 29 вересня рішуче засудила застосування сили і закликала до негайного припинення бойових дій, і азербайджанці, і вірмени відкинули пропозицію про мирні переговори, звинувачуючи один одного в ескалації.

Обидві сторони повідомляють про десятки загиблих, зокрема, цивільних жителів, і сотні поранених людей.

Бойовики невизнаного Нагірного Карабаху заявили, що за останні чотири дні втратили 84 своїх бійці. В той час як Азербайджан повідомив про загибель 12 мирних жителів на своєму боці, не вказавши втім даних щодо жертв серед військових.

Європейський суд з прав людини 30 вересня закликав Вірменію і Азербайджан уникати будь-яких військових дій, які можуть загрожувати цивільним. Цей заклик пролунав після того, як уряд Вірменії звернувся до суду з проханням дати Азербайджану вказівку припинити напади на мирних жителів і зупинити військові дії в районах, населених людьми.

Правозахисна організація Human Rights Watch також закликала сторони конфлікту «дотримуватися абсолютної заборони щодо дій проти цивільних осіб».

27 вересня влада Вірменії звинуватила Азербайджан у наступі в спірному регіоні Нагірний Карабах. В Азербайджані заявляють, що наступ став відповіддю на обстріл із вірменського боку. Нині у Вірменії й Азербайджані оголошені воєнний стан і мобілізація.

Конфлікт між Вірменією та Азербайджаном через Нагірний Карабах розпочався в 1988 році. До укладення угоди про припинення вогню Баку втратив контроль над Нагірним Карабахом і частиною прилеглих районів країни – всього до 20% міжнародно визнаної території.

Режим припинення вогню був встановлений у травні 1994 року. Попри те, що Вірменія надає самопроголошеній Нагірно-Карабахській республіці військову допомогу, офіційно ні вона, ні будь-яка інша країна світу незалежності Нагірного Карабаху не визнає.

Азербайджан не вважає самопроголошену Нагірно-Карабаську республіку стороною конфлікту і відмовляється вести з нею переговори.

Нинішнє загострення конфлікту – наймасштабніше щонайменше з 2016 року.