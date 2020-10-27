Ляшко: нові обмеження розглядатимуть, якщо кількість нових випадків COVID-19 сягатиме 15 тисяч

Нові карантинні обмеження розглядатимуть, якщо кількість нових випадків COVID-19 сягатиме 15 тисяч, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час онлайн-конференції.

«Цифра є – 15 тисяч хворих за добу. Після цього говоритимемо про наші плани на найближчий період. Водночас ми не говоримо, що вже завтра щось запроваджуватимемо. 15 тисяч хворих за добу – це у нас ще є запас міцності, який дасть змогу відреагувати без колапсу для системи охорони здоров'я», – цитує Ляшка агентство «Інтерфакс-Україна».

Він наголосив, що ця цифра актуальна за рівномірного розподілу хворих на території країни, водночас для окремих регіонів вона може бути нижчою.

За час пандемії в Україні зафіксували 355 601 випадок коронавірусної хвороби. Померли 6 590 людей, одужали 145 336. Щоденна кількість нових випадків COVID-19 останніми тижнями коливається в межах приблизно 5-7 тисяч.