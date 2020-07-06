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06 липня 2020, Київ 13:19
Новини | Коронавірус

Вісім областей не відповідають критеріям послаблення карантину – МОЗ

Станом на ранок 6 липня в Україні виявили 49 043 випадки COVID-19

Вісім областей не відповідають критеріям послаблення карантину, повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

У Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Харківській областях занадто високий відсоток виявлених хворих. На Тернопільщині зафіксована занадто висока динаміка захворюваності, на Чернігівщині – низький показник охоплення тестуваннями.

У Донецькій області не відповідають встановленим нормам показники охоплення тестуванням, виявлення нових хворих та динаміка.

Станом на ранок 6 липня в Україні виявили 49 043 випадки COVID-19. Померли 1 262 людини, 21 703 пацієнти одужали.

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