Скарбника Ватикану визнали винним у сексуальному насильстві над дітьми

В Австралії суд присяжних визнав кардинала Джорджа Пелла, скарбника Ватикану, винним за п’ятьма пунктами обвинувачення в справі про сексуальне насильство над дітьми понад 20 років тому.

Він став найбільш високопоставленим католицьким ієрархом, якого визнали винним у такій справі.

Вердикт оголосили 26 лютого, винесений він був ще у грудні. Суд визнав, що 1996 року Пелл чинив насильницькі дії по відношенню до двох 13-річних хлопчиків із хору в кімнатах собору в Мельбурні.

Кардинал відкидає звинувачення.

У середині грудня папа римський Франциск видалив трьох кардиналів зі свого неформального кабінету. Двоє з них, зокрема Джордж Пелл, підозрювалися в сексуальному насильстві.

Римо-католицька церква в останні роки зіткнулася з низкою звинувачень, пов’язаних із сексуальним насильством з боку священиків і твердженнями, що Ватикан намагався приховати ці випадки.

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Скандал почався з публікації в серпні доповіді великого журі Пенсильванії, США. Згідно з документом, служителі католицької церкви більше ніж 70 років чинили різні сексуальні злочини проти тисячі дітей.

У вересні папа римський закликав високопоставлених католицьких єпископів з усього світу приїхати до Ватикану, щоб обговорити заходи захисту дітей від сексуальних домагань з боку служителів церкви. Конференція з цього приводу відбулася днями.