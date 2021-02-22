ДСНС попереджає про значну небезпеку сходження лавин у Карпатах

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку сходження лавин у Карпатах.

«За даними УкрГідрометцентру, у зв’язку з відлигою, 22-23 лютого у високогір’ї Закарпатської області зберігається, а 23 лютого у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)», – повідомили у ДСНС.

За даними синоптиків, 22 лютого в Україні спостерігатиметься «плюсова» температура повітря.

У більшості регіонів прогнозують мінливу хмарність, виняток – Сумщина, Харківщина, Луганщина та Донеччина, де очікують дощ зі снігом.

У західних областях прогнозують 4-9 градусів тепла, на півночі – 2-6 градусів, на сходів 2-4 градуси, на півдні – 4-9 градусів, у центрі – 3-9 градусів.