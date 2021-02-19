Керівник «Укргідрометцентру» розповів, скільки триватиме потепління

Попри значне підвищення температури, прогнозоване на 20 лютого, морози повернуться вже за кілька днів, хоча й не такі потужні, повідомив директор «Укргідрометцентру» Микола Кульбіда на запит Радіо Свобода.

Він вказав на те, що робити обґрунтовані синоптичні прогнози можна робити в межах 15 днів. За оцінкою Кульбіди, потепління триватиме кілька днів. Відтак протягом найближчих двох тижнів температура незначно коливатиметься, проте погода лишатиметься зимовою.

«Ми чекаємо протягом найближчих трьох, навіть чотирьох днів підвищення температури, причому дуже суттєве, а потім невелике зниження, яке буде продовжуватися і надалі таким чином, що нічні температури будуть складати від 5 до 10 градусів морозу, а денні – від 0 до 5 градусів морозу. На півдні й заході України вони досягатимуть плюсових значень. Таким чином можна говорити, що зима продовжується, нічого особливо не змінилося, але температурний режим дійсно буде значно вищим, ніж був, наприклад, минулої ночі», – припустив метеоролог.

Кульбіда навів поняття метеорологічної весни, яка настає, коли середньобова температура повітря перевищує 0 градусів за Цельсієм. Останніми роками, за його словами, дати початку метеорологічної весни стали більш ранніми.

«Якщо в середньому ще 30 років назад температура повітря через 0 градусів навіть на півночі України переходила в середині березня, то зараз вона може перейти раніше. Тобто ми маємо говорити про ранню весну навіть на півночі України», – розповів директор «Укргідрометцентру».

Він підтвердив, що різкий перепад теператури є одним із проявів змін клімату. Кульбіда нагадав про заяву генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша, в якій той пов’язав аномальні снігопади в Північній Америці зі змінами клімату.

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«У нас немає жодних сумнівів у тому, що це (перепади температури – ред.) пов’язано із загальними кліматичними змінами, які відбуваються в Україні. Контрастність температурного режиму, інтенсивність випадіння опадів стає все більш вираженою, тому можна говорити про те, що на фоні загального правила, як ми називаємо глобальне потепління чи потепління на регіональному рівні в Україні – з цього правила завжди бувають винятки, які тільки підтверджують це правило», – резюмував Кульбіда.

На 20 лютого «Укргідрометцентр» прогнозує загалом по Україні близько -1 – -3 градусів удень, незначний плюс на заході, до -5 – -7 градусів на Чернігівщині і Сумщині. 19 лютого вдень загалом по Україні – 7-8 градусів морозу, на заході – від -3 до -6.