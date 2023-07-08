Британія та Іспанія виступили проти постачання Україні касетних боєприпасів

Велика Британія та Іспанія виступили проти використання касетних боєприпасів, які США погодились відправити в Україну, пише Sky News.

Зокрема, за словами прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, Сполучене Королівство входить до числа 123-х країн, які підписали Конвенцію, яка забороняє використання снарядів такого типу.

«Велика Британія підписала Конвенцію, яка забороняє виробництво або використання касетних боєприпасів і не заохочує їхнє використання», – сказав Сунак.

Водночас він підкреслив, що країна «продовжуватиме підтримувати Україну у боротьбі з агресією РФ».

«Ми продовжуватимемо робити свій внесок у підтримку України проти незаконного та неспровокованого вторгнення Росії, але ми зробили це, надавши важкі бойові танки та зовсім нещодавно зброю великої дальності», – сказав він.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що касетні боєприпаси не можна надсилати для допомоги України «ні в якому разі».

«Ні» касетним боєприпасам і «так» законній обороні України, яка, як ми розуміємо, не повинна здійснюватися касетними снарядами», – заявила очільниця іспанського оборонного відомства.

7 липня США оголосили про надання Україні чергового пакету військової допомоги обсягом у близько 800 мільйонів доларів. До нього, зокрема, увійшли касетні боєприпаси, про надання яких раніше повідомив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Він сказав журналістам у Білому домі, що відправка тисяч касетних боєприпасів в Україну є правильним рішенням у той час, як Київ прагне продовжити свій контрнаступ проти вторгнення Росії.

Президент Джо Байден схвалив пропозицію відправити боєприпаси в рамках наступного пакету військової допомоги після одностайної рекомендації своїх радників, сказав Салліван.

«Ми визнаємо, що касетні боєприпаси створюють ризик заподіяння шкоди цивільному населенню від боєприпасів, що не вибухнули, ось чому ми відкладали це рішення стільки, скільки могли», – пояснив радник.