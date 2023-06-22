Катастрофа біля «Титаніка»: знайшли уламки підводного човна, весь екіпаж загинув

П’ятеро людей на борту підводного човна Titan, який здійснював занурення біля уламків корабля «Титанік», вважаються мертвими – про це заявив представник берегової охорони Сполучених Штатів Джон Моґер 22 червня.

За його словами, за допомогою робота вдалося виявити уламки човна в близько 488 метрів від носу «Титаніка».

«Там, на дні, неймовірно складне середовище, і уламки вказують на катастрофічний вибух на човні», – заявив Моґер.

Невеликий підводний човен Titan почав спуск до уламків корабля «Титанік», затонулого в 1912 році, у неділю 18 червня. Він перестав виходити на контакт через 1 годину 45 хвилин після занурення.

На борту човна перебували голова правління компанії OceanGate Expeditions, яка організувала експедицію, Стоктон Раш, британський мільярдер Геміш Гардінг, французький фахівець із дайвінгу Генрі Нарґеле, а також британський бізнесмен пакистанського походження Шахзада Давуд і його син Сулейман.