У Москві знайшли мертвим винахідника радянської термоядерної бомби – ТАСС

У Москві 21 червня знайшли мертвим 92-річного фізика-ядерника Григорія Клінішова – одного з творців першої радянської двоступінчастої термоядерної бомби РДС-37, пише російське державне агентство ТАСС.

Як заявили агентству в екстрених службах, вчений скоїв самогубство. Клінішов залишив передсмертну записку, де попрощався з близькими.

Григорій Клінішов народився 1930 року. Мав ступінь кандидата фізико-математичних наук, був лауреатом Ленінської премії 1962 року.

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Окрім бомби РДС-37, учений також розробив кілька типів термоядерних зарядів бомб наступних поколінь.

Випробування термоядерної бомби РДС-37 відбулося 22 листопада 1955 на полігоні в Семипалатинську. Через ударну хвилю було пошкоджено будівлі в 59 населених пунктах. Скло у будинках вилітало в радіусі до 200 кілометрів від епіцентру вибуху.

Декілька десятків людей отримали травми. Відомо про загибель трирічної дитини та одного військовослужбовця.