Сайти Чеського радіо зламали перед конференцією про роль ЗМІ під час війни РФ проти України

Чеське радіо 22 червня повідомило, що його веб-сайти зазнали масової DDoS-атаки за кілька годин до початку конференції «ЗМІ та Україна», головними спікерами якої є президент Чехії Петр Павел і мер Києва Віталій Кличко.

Як повідомляє Чеське радіо, хакери унеможливили роботу всіх його сайтів, а також сайтів двох інших організаторів заходу – радіостанцій Radiožurnal та iROZHLAS.

Трансляції з конференції, присвяченої ролі ЗМІ під час російської агресії проти України, розпочалися о 10:00 на YouTube.

Західні чиновники раніше заявляли, що російський уряд є світовим лідером у хакерстві та використовує кібершпигунство проти іноземних урядів. Москва незмінно заперечує, що здійснює хакерські операції.