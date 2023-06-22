Виняток із санкцій: метро Будапешта продовжить обслуговувати компанія з Росії

Європейський союз у рамках чергового пакету санкцій зробить нові винятки для Угорщини, пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Російській компанії «Метровагонмаш» не заборонятимуть обслуговувати метрополітен у Будапешті. Крім цього, Угорщині дозволять продовжити імпорт деяких товарів для роботи метрополітену, на які поширюватиметься новий пакет санкцій. Серед таких товарів – захисне скло, сигнальні пристрої, зокрема, дзвінки та індикаторні панелі, а також вагони.

Збудоване за життя радянського блоку метро має не тільки Будапешт, але лише угорська влада просила в ЄС про винятки. Натомість у Варшаві оголосили про рішення передати Києву 60 вагонів метро, і перші з них до української столиці вже прибули.