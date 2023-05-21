Влада Києва змінила правила роботи громадського транспорту під час повітряної тривоги

У столиці з понеділка, 22 травня, змінюються правила роботи наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги – тепер він довозитиме пасажирів до найближчого укриття, кажуть у Київській міській державній адміністрації.

Згідно з рішенням місцевої влади, у разі повітряної тривоги КП «Київпастранс» та приватні компанії, які надають послуги з перевезення пасажирів, мають робити зупинку біля найближчого укриття для населення, розміщеного за маршрутом руху.

Таким чином, водій транспорту робитиме оголошення про найближче укриття, каже влада столиці.

Як зазначають у КМДА, це може бути підземна станція метро, підземний перехід, укриття в будинках тощо.

«Контроль за зупинкою громадського транспорту біля найближчого укриття забезпечуватиме управління патрульної поліції в місті Києві», – розповіли в КМДА.

Також влада столиці запевнила, що повторно сплачувати за проїзд у комунальному транспорті після відбою тривоги не потрібно. Пасажири зможуть продовжити користуватися транспортом на тому самому маршруті за вже сплаченими проїзними документами протягом години.

20 березня керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав наказ про зміну комендантської години в Києві з 26 березня 2023 року. Згідно з документом, комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00 щодня, а не як зараз – із 23:00. Також було продовжено роботу громадського транспорту в столиці.