Авіакатастрофа в Непалі: на місці події виявили людей, яким вдалось вижити – AFP

На місці падіння пасажирського літака в Непалі виявили людей, яким вдалося вижити в авіакатастрофі, пише видання AFP.

«На цей момент ми виявили 29 тіл, а також відправили деяких людей, які вижили в лікарню для проходження лікування», – цитують журналісти слова помічника голови адміністрації округу Каски Гурудатта Дхакала.

Вказано, що серед 72 людей, які перебували на борту, окрім непальців були громадян 15 інших країн.

За попередньою інформацією, яку поширили ЗМІ, в літаку загорівся двигун і пілот спрямував його у гірську ущелину, щоб відвести від населеного пункту.

У Непалі зазнав катастрофи літак, загинули багато пасажирів, котрі перебували на його борту. Відомо, що на борту ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines було 68 пасажирів та чотири члени екіпажу. Літак прямував зі столиці Катманду в Покхару.