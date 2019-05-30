На Львівщині оголосили жалобу через загибель екіпажу Мі-8

У Львівській області 30 травня оголошене днем жалоби через катастрофу військового гелікоптера Мі-8, в якій загинули четверо членів екіпажу, повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

Влада області рекомендує утриматися від проведення розважальних заходів, на будівлях держустанов приспущені державні прапори.

Військовий гелікоптер Мі-8 розбився на Рівненщині в ніч на 30 травня. Внаслідок авіакатастрофи загинули четверо військових зі складу 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України (Броди Львівської області).

Слідчі Хмельницького територіального управління Державного бюро розслідування розслідують обставини падіння гелікоптера.

Кримінальне провадження відкрили за статтею 416 Кримінального кодексу України (Порушення правил польотів).