У Казахстані заарештували шістьох активістів за участь у протестах

Суд у місті Алмати заарештував на 15 діб шістьох активістів громадянського руху Oyan, Qazaqstan («Прокинься, Казахстан») за участь в акціях та пікетах, повідомляє казахська служба Радіо Свобода – Радіо Азаттик.

Увечері 3 січня суд заарештував активістку Жанель Шахан, уточнило казахстанське видання «Влада». 4 січня суд обрав запобіжний захід для ще трьох учасників руху – Акмарал Джакібаєвої, Айсултана Кудайбергена та Темірлана Енсебека. Їм інкримінують «порушення законодавства про порядок організації та проведення мирних зборів».

Шахан було заарештовано за участь в акції памʼяті 16 грудня минулого року. Тоді разом із нею казахстанські силовики затримали понад десяток активістів. Частину з них відпустили, а Шахан та ще двох учасників акції, Бота Шаріпжана та Равката Мухтарова, згодом заарештували.

Приводом для адміністративного арешту активістів Джакібаєвої, Кудайбергена та Енсебека стала їхня участь у пікеті на підтримку арештованих раніше учасників руху Oyan, Qazaqstan, який вони провели 3 січня.

Рух Oyan, Qazaqstan («Прокинься, Казахстан») був створений молодими людьми в 2019 році, після відставки першого президента Нурсултана Назарбаєва. Рух виступає за політичні реформи, багатопартійність та справедливі вибори.

Радіо Азаттик зазначає, що затримання активістів перед 16 грудня і в День незалежності останніми роками стали в Казахстані традицією. 16 грудня 2021 року активістів Oyan, Qazaqstan також затримали на кілька годин. Тоді поліція вилучила із рюкзаків членів руху комбінезони та фарби, які були підготовлені для арт-перформансу.

Впродовж останніх років 16 грудня в Казахстані активісти згадують жертв розстрілу в Жанаозені 2011 року, коли внаслідок силового придушення багатомісячного страйку нафтовиків, за офіційними даними, загинули 16 людей. Ці акції також присвячуються памʼяті загиблих у грудневих подіях 1986 року, коли казахська молодь виступила проти призначення Кремлем Геннадія Колбіна на посаду керівника республіки. Активісти Oyan, Qazaqstan також повідомили, що цього року збиралися вшанувати і памʼять тих, хто був убитий силовиками під час масових протестів у січні 2022 року.