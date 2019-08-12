У Казахстані протестувальники виступили з вимогою звільнення ув’язнених політиків та активістів

Близько 20 чоловіків та жінок 12 серпня провели мітинг в районі розміщення посольств кількох європейських країн в столиці Казахстану Нур-Султані, вимагаючи від влади негайного звільнення ув’язнених політиків і активістів.

Демонстранти тримали в руках плакати з написом «Свободу політв’язням», і скандували «Свобода».

Вони закликали звільнити колишнього керівника «Казатомпрому» Мухтара Джакишева, поета-дисидента Арона Атабекова і активістів руху за громадянські права Макса Бокаєва, Алмата Жумагулова, Кенжебека Абішева та інших.

Протестувальники також зажадали негайного звільнення кількох опозиціонерів, які перебувають під слідством за участь у несанкціонованих мітингах.

За останні кілька тижнів мітинги з вимогою звільнення політв’язнів відбулися в декількох містах Казахстану.