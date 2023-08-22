Казахстан оголосив надзвичайний стан у кількох південних районах через нестачу води

Місцева влада 22 серпня оголосила надзвичайний стан у кількох районах Жамбильської області на півдні Казахстану, яка межує з Киргизстаном, через нестачу води для зрошування й аномально високі температури.

Близько 80 відсотків зрошувальної води в Жамбильській області на півдні Казахстану надходить з Киргизстану, де цього року спостерігалося значне скорочення потоку води.

Раніше цього місяця Киргизстан припинив постачання води для зрошення в Казахстан, оскільки запаси у його водосховищах впали до однієї десятої від їхнього звичайного обсягу.