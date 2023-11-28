Громадянина Казахстану засудили до понад шести років колонії за участь у війні проти України у складі ПВК «Вагнер»

Суд у Карагандинській області Казахстану засудив 34-річного місцевого жителя Олексія Шомполова до шести років і восьми місяців колонії за участь у війні проти України. Про це повідомляє казахська служба Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу суду.

Шомполов воював на боці Росії у складі ПВК «Вагнер». Чоловіка визнали винним у «найманстві» і «вчиненні тяжкого кримінального правопорушення проти миру і безпеки людства». Суд також постановив конфіскувати у нього кошти у розмірі 205 590 рублів, заявивши, що їх здобули злочинним шляхом.

На суді Шомполов визнав провину і заявив, що пішов на війну через фінансову потребу. Як випливає із вироку суду, в ПВК «Вагнер» він влаштувався за оголошенням у соцмережі. Йому обіцяли щомісячну виплату у розмірі 240 000 рублів. В апеляційній скарзі Шомполов зазначив, що під час укладання договору його ввели в оману, повідомивши, що він не порушує закон, оскільки в Україні «ведеться не війна, а спеціальна операція зі звільнення мирного населення».

Незважаючи на те, що влада Казахстану не засудила війну Росії проти України безпосередньо, участь громадян країни у закордонних війнах є незаконною. За статтею про «найманство» може бути винесений вирок до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а за обтяжливих обставин – аж до довічного ув’язнення з позбавленням громадянства.