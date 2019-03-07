У Києві відзначили переможців конкурсу на честь Героя Небесної сотні Сергія Кемського

У Києві 7 березня нагородили переможців студентського конкурсу на честь Героя Небесної сотні, історика й політолога Сергія Кемського. Переможці, серед яких студенти з Києво-Могилянської академії, Київського педагогічного університету імені Бориса Грінченка та «Львівської політехніиа», отримали грошові винагороди на подальшу наукову діяльність.

Конкурс, оголошений 31 жовтня 2018 року, тривав до 10 лютого 2019-го, члени журі (поміж яких науковці, громадські діячі, історики, експерти музейної справи) ознайомились роботами понад 30 учасників з 20 вишів України.

Конкурс організували Національний музей Революції Гідності, громадська організація «Родина Героїв Небесної Сотні» у рамках програми «Відзнаки Героїв». За результатами отриманих матеріалів видадуть збірник наукових праць. Цей матеріал може бути використаний в експозиційних та освітніх програмах Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні – Музею Революції Гідності, повідомив директор Комплексу Ігор Пошивайло.

«Дослідження, надіслані на конкурс, охоплюють такі сфери, як політика пам’яті, різні аспекти Революції гідності та її регіональні особливості. Студенти також дослідили, як події Майдану вплинули на міжнародну політику, тощо», – розповів Пошивайло у коментарі Радіо Свобода.

Сергій Кемський – історик, політолог, журналіст, народився у Керчі в родині моряка. Співзасновник Інституту політичних та економічних ризиків і перспектив. Його наукові розвідки публікували друковані та онлайн-видання. Перекладав з англійської. Загинув від снайперської кулі на вулиці Інститутській. Герой України. Герой Небесної Сотні.