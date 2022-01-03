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Шестеро людей загинули під час нападу бойовиків на сході Кенії

Напади бойовиків «Аш-Шабаб» в Кенії значно почастішали після того, як кенійська армія в 2011 році приєдналась до міжнародної коаліції і увійшла до Сомалі задля боротьби з ісламістами. Ілюстраційне фото, жертви нападу ісламістів на село в Кенії. Грудень 2014 року

Шестеро людей були вбиті в результаті нападу озброєних бойовиків на село в окрузі Ламу на сході Кенії, що межує із Сомалі, повідомляє агентство AFP.

Поліція підозрює, що злочин скоїли члени пов‘язаного з «Аль-Каїдою» ісламістського угруповання «Аш-Шабаб». Воно базується в Сомалі, проте часто скоює напади в Кенії та сусідніх країнах.

Серед убитих – місцевий старійшина.

«Наші сили безпеки переслідують їх, і ми закликаємо місцевих жителів допомогти нам, тому що коли ми працюємо разом, ми досягаємо успіху», – заявив комісар округу Ламу Ірунгу Мачаріа.

Напади бойовиків «Аш-Шабаб» в Кенії значно почастішали після того, як кенійська армія в 2011 році приєдналась до міжнародної коаліції і увійшла до Сомалі задля боротьби з ісламістами. У Сомалі «Аш-Шабаб» бере участь у збройній боротьбі проти урядових сил і перешкоджає роботі ООН.

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